CBRE: Pow. przemysłowo-logistyczna zajmuje 17,6 mln m2, wzrost o 18% r/r

"Magazyny rosną w naszym kraju jak grzyby po deszczu. Utrzymuje się zainteresowanie inwestorów tym rynkiem, co widać wyraźnie w naszych statystykach. W ostatnich latach dostępna powierzchnia powiększyła się tak bardzo, że najemcy wreszcie mogą odetchnąć z ulgą - dzięki budowom spekulacyjnym zmniejszył się także towarzyszący im od dłuższego czasu problem braku magazynów dostępnych od zaraz. A są one potrzebne najbardziej sieciom handlowym i firmom logistycznym" - skomentowała szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE Beata Hryniewska, cytowana w komunikacie.

Całkowite zasoby powierzchni przemysłowej i logistycznej wyniosły 17,6 mln m2 na koniec III kwartału 2019 r., co oznacza wzrost o 18% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W trakcie minionych dziewięciu miesięcy do użytku oddano ponad 1,96 mln m2. Złożyło się na to m.in. otwarcie największego w Polsce magazynu BTS - Panattoni BTS Gliwice o powierzchni 210 tys. m2 oraz drugiego etapu Panattoni BTS Leroy Merlin w miejscowości Piątek w województwie łódzkim - 64 tys. m2, z całkowitych 124 tys. m2. Spośród projektów przeznaczonych na wynajem dla wielu klientów największym oddanym w III kwartale br. był Panattoni Park Sosnowiec I (54,3 tys. m2).