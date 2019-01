CBRE: Powierzchnia magazynowa wzrosła o 2,2 mln m2 r/r do 15,7 mln m2 w 2018 r.

"Rynek magazynowy nie przestaje rozwijać się w stabilnym, ale szybkim tempie. W minionym roku w utrzymaniu tego tempa nie przeszkodziły nawet wyższe koszty budowy i siły roboczej. Widzimy, że deweloperzy magazynowi są mocno zainteresowani nawet działkami w mniejszych miejscowościach, takich z 100-200 tys. mieszkańcami, na przykład na północy kraju, czy w rejonie Poznania. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie rynek będzie rozwijał się w podobnym tempie. Konkurencyjność polskiego rynku przemysłowo-logistycznego na tle innych państw europejskich, w szczególności w CEE, nadal jest wysoka. Rynek napędzać będzie wzmacniająca się branża e-commerce - zauważymy to w transakcjach dla sektora logistyki i sieci handlowych" - powiedziała szef działu powierzchni magazynowych i logistyki CBRE Beata Hryniewska, cytowana w komunikacie.

Mimo dużej ilości nowej przestrzeni zapotrzebowanie nie zmniejsza się, poziom pustostanów utrzymuje się na niskim, stałym poziomie, ok. 5%. Największy jest w Warszawie, w której niewynajętych pozostaje ok. 9% magazynów. Kolejny sezon z rzędu wolnej przestrzeni logistycznej brakuje w Polsce Zachodniej - jej dostępność tam jest bliska zeru.

"Łączna ilość powierzchni magazynowej na koniec IV kw. 2018 r. wyniosła 15,7 mln m2 - mamy jej dwa razy więcej niż Czechy i sześć razy tyle, co Słowacja. W 2018 r. roku do użytku najemcom zostało oddane prawie 2,2 mln m2. Do tak wysokiego wyniku przyczyniło się oddanie takich inwestycji jak m.in. Hillwood BTS Zalando Głuchów i Panattoni Park Stryków III, kolejnych etapów Central European Logistics Hub oraz pierwszej części centrum dystrybucyjnego dedykowanego Leroy Merlin w Piątku" - czytamy dalej.

Rynek rozwijał się w szybkim tempie we wszystkich regionach, jednak najbardziej wyróżniła się Polska Centralna, gdzie deweloperzy oddali do użytku ponad 730 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej - to aż jedna trzecia całej powierzchni oddanej w 2018 r. Najmniej aktywnym regionem była Warszawa Miasto, którego zasoby powiększyły się tylko o 25 tys. m2. W tym regionie oddany został City Logistics Warsaw I, wpisujący się w obecne trendy magazynów "logistyki miejskiej". To sektor, który od jakiegoś czasu intensywnie się rozwija, odpowiadając na zapotrzebowanie sektora handlu elektronicznego. Projekty tego typu powstały lub powstają w centrach największych ośrodków magazynowych w Polsce - Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Szczecinie, podsumowano.