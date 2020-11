CBRE: Rynek nieruchomości komerc. z 22-proc. udziałem inwestorów z Węgier w br.

"Z raportu CBRE wynika, że w trzecim kwartale 2020 roku wartość obrotu na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 1,1 mld euro. To mniej niż w poprzednich miesiącach - łączny wolumen drugiego kwartału to 1,2 mld euro, a wartość transakcji w pierwszym kwartale roku sięgnęła 1,7 mld euro. W sumie do tej pory na nieruchomości komercyjne w Polsce wydano 4 mld euro. Aż 22% z tej kwoty zainwestowali Węgrzy, na drugim miejscu znajdują się Chińczycy, którzy odpowiadają za jedną piątą inwestycyjnego tortu, a 10% kapitału ulokowali w Polsce nasi sąsiedzi Czesi. Na kolejnych miejscach znajdują się Amerykanie (8%), Niemcy (6%) i Francuzi (5%). Za 29% kapitału odpowiadają inwestorzy, których pochodzenia nie da się do końca ustalić, ale warto zwrócić uwagę, że inwestycje pochodzące z Europy to ponad połowa całości" - czytamy w komunikacie.