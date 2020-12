CBRE: Zakupy spożywcze online robi 12% klientów w Polsce

Z badania zrealizowanego na zlecenie CBRE wynika, że 12% klientów robi zakupy spożywcze online. Największy odsetek takich e-konsumentów znajdziemy w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (22%), a najmniej na wsi (8%). Co istotne, już 26% internautów, którzy kupują produkty spożywcze online, robi to co najmniej raz w miesiącu. Rzadziej niż raz w miesiącu na tego typu zakupy wybiera się 14% e-konsumentów, a 60% nadal woli pójść do stacjonarnego sklepu, gdzie każdego produktu można dotknąć.