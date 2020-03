handel detaliczny 48 minut temu

CCC: Dariusz Miłek deklaruje zamiar objęcia min. 4,79 mln akcji serii J

Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.) zadeklarował chęć objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4 787 465 akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie, po cenie co najmniej równej cenie minimalnej, tj. 30 zł, podała spółka.