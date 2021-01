CCC miało wstępnie 117 mln zł EBITDA, 1,62 mld zł przychodów w IV kw. 2020 r.

"Sprzedaż w IV kw. 2020 wyższa (+2%) r/r za sprawą wysokiej konwersji w kanale offline oraz rosnącej r/r sprzedaży online. Do końca 2. dekady października wzrosty r/r zarówno w kanale online, jak i offline - dobry odbiór kolekcji przez klientów. Sprzedaż detaliczna w całym kwartale obciążona drugim i trzecim lockdownem w Polsce i na wielu zagranicznych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Przychody sieci detalicznej w IV kw. spadły o 35% r/r do 719 mln zł, zaś przychody z e-commerce w tym czasie wzrosły o 84% r/r do 846 mln zł, w tym w przypadku eobuwie.pl - o 64% r/r do 698 mln zł. Udział online w sprzedaży Grupy CCC wyniósł 52%, podano także.