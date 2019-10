CCC miało wstępnie 201,3 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Zysk brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wzrósł o 22%, do 687 mln zł. Marża brutto w Grupie CCC osiągnęła poziom 48%, wyższy rdr o 0,4 pkt proc., co jest zadowalającym wynikiem w kontekście konsekwentnie rosnącego udziału markowego obuwia sportowego. Zjawisko to zostało z nawiązką skompensowane rozwojem marek własnych. W ofercie sklepów CCC po raz pierwszy pojawiło się obuwie marki Gino Rossi, a także kolekcja jesienno-zimowa DeeZee, podano także.

"CCC konsekwentnie rozwija produkt. Kolekcję uzupełniają kolejne marki własne - na wiosnę było to DeeZee, a jesienią na półkach sklepowych pojawiło się Gino Rossi. Stale rośnie również znaczenie markowych produktów sportowych. Coraz mocniej wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Systematycznie umacniamy e-commercowy charakter Grupy. Na uwagę zasługuje rozwój platformy Modivo z kompletną modą premium. Po stronie kosztowej widać już także pozytywne efekty integracji przejętych spółek (KVAG i Gino Rossi). Jesteśmy optymistycznie nastawieni do wyników w kolejnych kwartałach, patrząc na rozwój produktu i postępy w zakresie dyscypliny kosztowej" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

"Trzeci kwartał w Grupie CCC 2019 roku stał także pod znakiem dalszego rozwoju e-commerce i omnichannel. Wszystkie kanały e-commerce generują sprzedaż powyżej oczekiwań, w toku są otwarcia serwisu ccc.eu w kolejnych krajach regionu i konsekwentnie otwieramy dla klientów kioski esize.me w naszych sklepach w Polsce. Aplikacja mobilna CCC, która została we wrześniu laureatem nagrody Best on Mobile przyznanej przez e-commerce Polska, staje się coraz ważniejszą platformą kontaktu z klientami. Jako zespół i cała Grupa CCC pracujemy nad kolejnymi działaniami wzmacniającymi naszą pozycję omnichannel i rozumienie bazy klienckiej. Oczywiście kontynuujemy również integrację nowych spółek. Gino Rossi we wrześniu została zdjęta z GPW, a po wdrożonych już działaniach i głębokiej reorganizacji, pozytywnie patrzymy na dodatnią kontrybucję Gino Rossi do wyniku Grupy w roku 2020. Myślę, że integrację tej firmy z końcem roku uznamy za zakończoną" - dodał wiceprezes Karol Półtorak.