CCC rekomenduje wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję

"Jednocześnie w dniu 9 maja 2019 roku zarząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia części kapitału zapasowego (utworzonego z zysku, który może być przeznaczony do wypłaty), w wysokości 19 760 640,00 zł do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi 19 760 640,00 zł i stanowi 33% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,48 zł" - czytamy dalej.