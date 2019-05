CCC: Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostanie podwyższony w najbliższych kwartałach

"Tradycyjnie dług netto/ EBITDA w I i III kw. osiąga wyższe poziomy. Jeżeli chodzi o miniony I kwartał, to ten podwyższony poziom wynika m.in. z realizacji celów inwestycyjnych i akwizycyjnych i podwyższony poziom może się jeszcze utrzymywać w najbliższych kwartałach" - powiedział Czyczerski dziennikarzom.

Dług netto/EBITDA w I kw.wzrósł do 2,8x w I kw. br. wobec 1,8x zanotowanych w I kw. 2018 r.

Zarząd CCC będzie dopiero analizował sytuację finansową sklepów należących do sieci Gino Rossi .

"One nie były dobrze zatowarowane w ostatnim czasie, więc dopiero za kilka miesięcy zobaczymy, które ze sklepów osiągają odpowiednią rentowność " - dodał Czyczerski.

Czyczerski zwrócił uwagę, że wpływ na sprzedaż ma pogoda. "W ubiegłym roku o tej porze roku sprzedawaliśmy już około 30% obuwia letniego, teraz jest to ok. 9% i będzie to miało zapewne znaczenie na ogólną sprzedaż" - dodał Czyczerski.