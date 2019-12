handel detaliczny 1 godzinę temu

CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (IAS) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, zgodnie z którą CCC.eu, spółka zależna CCC, zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z 2014 r. zawartej z CCC Shoes & Bags, podało CCC. Spółka zapowiada skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).