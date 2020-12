CD Projekt: Należności z przedsprzedaży 'Cyberpunk 2077' zapewniły zwrot kosztów

Hubi 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz proszę podać informację ile % z przedsprzedazy or sprzedaż premierowej jest do zwrotu, bo takie informację dochodzą mocno od wczoraj, podobno jest to 50% osób, które zamówiły grę na PS4/XBOX one