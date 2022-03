Wiedźmin i Cyberpunk nie dla Rosjan. CD Projekt Red wycofuje się ze sprzedaży na rosyjskim rynku

CD Projekt Red reaguje na wojnę w Ukrainie

W komunikacie CD Projekt Red podkreśla, że jako firma stoi z ludźmi z Ukrainy. "Chociaż nie jesteśmy podmiotem politycznym zdolnym do bezpośredniego wpływania na sprawy państwowe i nie aspirujemy do tego, wierzymy, że podmioty komercyjne, gdy są zjednoczone, mają moc inspirowania do globalnych zmian w sercach i umysłach zwykłych ludzi" - czytamy w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych.