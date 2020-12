CD Projekt szacuje sprzedaż gry 'Cyberpunk 2077' na ponad 13 mln szt. do 20 XII

"Zarząd spółki CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry 'Cyberpunk 2077'. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. 'sell through', pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji 'Help Me Refund', otrzymanych bezpośrednio przez spółkę" - czytamy w komunikacie.