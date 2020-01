CD Projekt zapłaci mniej podatku. Jest interpretacja skarbówki

Zazwyczaj kontakty firm ze skarbówką nie należą do przyjemnych, bo wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku. Tym razem jest inaczej. CD Projekt, a więc najbardziej rozpoznawalna polska spółka tworząca gry, otrzymała interpretację, która pozwoli jej płacić mniejsze podatki.

"W wydanej interpretacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z zaprezentowanym we wniosku spółki stanowiskiem, iż tworzone przez spółkę gry komputerowe, mogą na potrzeby stosowania preferencji IP BOX zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej jakim jest, zgodnie z przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorskie prawo do programu komputerowego" - czytamy w komunikacie.

W wyniku tej interpretacji, dochody jakie CD Projekt osiąga z komercjalizacji autorskich praw do produkowanych gier komputerowych będą mogły co do zasady podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu 5-procentową stawką podatku dochodowego.