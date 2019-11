CDRL miał 7,19 mln zł zysku netto, 12,3 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019 r.

"W III kwartale 2019 roku CDRL wypracował 156 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o niemal 120% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym okresie grupa osiągnęła 6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 12% r/r. Wynik EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie i wyniósł 17,8 mln zł. Dynamiczny wzrost skali działalności grupy to efekt przejęć zrealizowanych na przełomie 2018/2019 roku" - czytamy w komunikacie.