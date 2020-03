CDRL: Sprzedaż w sklepach własnych w Polsce szac. niższa o ok. 30% r/r w I kw.

"W zakresie przychodów osiąganych ze sprzedaży, we wszystkich krajach, w których emitent prowadzi działalność, ze względu na wzrost liczby zachorowań i wydawane rekomendacje dotyczące ograniczania poruszania się, emitent odnotowuje znaczący spadek sprzedaży w sklepach stacjonarnych. W związku z decyzją polskiego rządu o zamknięciu galerii handlowych, spółka przyjmuje, że nie będzie uzyskiwać przychodów z tego kanału sprzedaży w okresie obowiązywania tych ograniczeń, a z dużym prawdopodobieństwem co najmniej do końca marca. Przyjmując takie założenie, emitent szacuje, że jego przychody w okresie do 31 marca 2020 r. uzyskiwane ze sprzedaży w sklepach własnych w Polsce będą mniejsze o co najmniej 30% w stosunku do poziomu przychodów ze sprzedaży w tym kanale dystrybucji w I kwartale 2019 r." - czytamy w komunikacie.