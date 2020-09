Celon Pharma zakłada testy kliniczne leku na m.in. COVID-19 w 2022 r.

"Nie idziemy na skróty. Pandemia SARS-COV-2 pokazała wszystkie słabe punkty dostępnych i rozwijanych terapii, ale i systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Epidemie wirusowe, różnego rodzaju, to ogromne wyzwania, które według szacunków ekspertów, zostaną z nami na dekady. Dlatego podeszliśmy do problemu kompleksowo. Wykorzystamy doświadczenie naszego zespołu w zakresie RNA, nowoczesne laboratoria przygotowane do pracy z wirusami oraz wiedzę w zakresie rozwoju leków innowacyjnych. Nie mogliśmy podjąć innej decyzji mając zasoby, które możemy wykorzystać do walki z najważniejszym w tym momencie wyzwaniem medycznym i społecznym. Projekt przewiduje podawanie pacjentom wyselekcjonowanego leku już w 2022 roku w ramach testów klinicznych" - powiedział Wieczorek, cytowany w komunikacie.