Celon Pharma złożył wniosek o zgodę na badanie kliniczne fazy I CPL 409116

"CPL 409116 - to dualny inhibitor kinaz JAK/ROCK, który jest rozwijany we wskazaniach autoimmunologicznych, tj. RZS, łuszczyca, toczeń i inne. Związek jest pierwszym w klasie dualnym inhibitorem wprowadzonym do rozwoju klinicznego, który dzięki inhibicji ROCK oferuje zarówno dodatkowe korzyści związane z kardioprotekcją, a także augmentacją efektu przeciwinflamacyjnego" - czytamy w komunikacie.