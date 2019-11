Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

"Liczba praw poboru uprawniających do objęcia [...] jednej akcji nowej emisji została ustalona na 0,68181818181; [...] jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1,46666666667 akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektu Polimery Police, zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze. Moce produkcyjne powstającego kompleksu wyniosą 437 tys. ton polipropylenu rocznie.