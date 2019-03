Cena palladu spadła po osiągnięciu historycznych rekordów

W zupełnie innej sytuacji znajdują się notowania palladu. Marzec tego roku był dla nich okresem pobijania kolejnych historycznych rekordów cenowych. W ubiegłym tygodniu cena tego kruszcu dotarła do bariery 1600 USD za uncję. Ostatnie kilka sesji na rynku palladu przyniosło odreagowanie spadkowe, jednak ceny metalu nie oddaliły się zbytnio od rekordowych poziomów. Dzisiaj rano notowania palladu oscylują w okolicach 1565-1570 USD za uncję.

Wyjątkowość palladu polega obecnie na innych uwarunkowaniach fundamentalnych niż reszta popularnych metali szlachetnych. W przeciwieństwie do np. złota czy srebra, na rynku palladu już od wielu lat utrzymuje się deficyt. Bieżący rok nie jest wyjątkiem.

Jest to powiązane z rosnącym popytem na pallad ze strony branży samochodowej. Palladu używa się głównie w produkcji katalizatorów samochodowych w autach z napędem benzynowym, w przeciwieństwie do platyny, która jest potrzebna w coraz mniej popularnych samochodach z silnikiem diesla. Obawy o spowolnienie gospodarcze mogą przytępić trochę popyt na pallad ze strony sektora motoryzacyjnego, ale ten spadek może nie wystarczyć do zbilansowania sytuacji na globalnym rynku tego metalu.