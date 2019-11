Cena złota sięga okolic 1465-1470 USD za uncję

Jednak w tym tygodniu nastroje na rynku złota ewidentnie się poprawiły. Cena kruszcu nie tylko wyhamowała spadki, ale również odbiła w górę. Na razie zwyżka ta jest jednak dość niewielka i sięga okolic 1465-1470 USD za uncję. To zbyt mały wzrost, aby stwierdzić, że na rynku tym pojawił się optymizm. Niewielka skala zwyżki budzi raczej pytania o to, czy złoto ma jeszcze siłę, aby w najbliższym czasie powrócić do istotnych wzrostów i wymazać negatywny wydźwięk ostatnich przecen.