Centrum Cisco w Krakowie hubem rozwoju segmentu customer experience koncernu

"Cisco zmienia model biznesowy na organizację odnawiających się przychodów i najlepszego doświadczenia klienta. W realizacji tej strategii nasze centrum w Krakowie jest kluczowe, ze względu na potencjał ludzki i naukowy w skali międzynarodowej. Kraków to najważniejsza lokalizacja - hub - działań CX w regionie EMEAR. Sam przeniosłem się do Krakowa, naznaczając polską lokalizację jako siedzibę działań CX Cisco. Kraków to najbardziej energetyczne i innowacyjne miejsce, jakie znam w Cisco, a byłem we wszystkich lokalizacjach na świecie" - powiedział Wolfenden podczas spotkania z dziennikarzami.