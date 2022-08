Mają wielkie złoża gazu, ale... zrezygnowali z jego wydobycia. Teraz stoją w obliczu decyzji, która może uratować unijny rynek

Mało osób wie, że Holandia posiada największe w Unii Europejskiej złoża gazu ziemnego, z którego wydobycia jednak... całkowicie zrezygnowała. Teraz o temacie wydobycia holenderskiego gazu mówi się coraz głośniej w kontekście tego, że może to być jedna z możliwych dróg w kierunku uniezależnienia kontynentu od rosyjskich dostaw. Jak zauważają eksperci, chociaż nie byłoby to magiczne rozwiązanie problemu, to dałoby kontynentowi niezbędny czas na energetyczną transformację.