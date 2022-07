Ceny gazu poszybują w górę? Rząd podjął ważną decyzję

Jak podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Piotr Müller, projekt przedłuża do końca 2027 r. taryfę dla odbiorców domowych gazu i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak szkoły, szpitale czy przedszkola.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami projektu, przewiduje on przedłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.