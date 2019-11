Ceny kawy dynamicznie zwyżkują w ostatnich tygodniach

Długotrwały trend spadkowy na rynku kawy rozpoczął się w 2011 roku. Był on najbardziej dotkliwy na rynku kawy gatunku arabica, która jeszcze osiem i pół roku temu kosztowała około 4 USD za funt, natomiast w bieżącym roku jej cena była aż cztery razy niższa i oscylowała w rejonie 1 USD za funt. Spadki cen kawy robusta były łagodniejsze. Maksima z 2011 roku wynosiły około 2600 USD za tonę, podczas gdy w bieżącym roku cena tego gatunku kawy spadła do okolic 1300 USD za tonę.

Na razie sytuacja sprzyja jednak stronie popytowej. Zapasy kawy arabica znajdują się na najniższym poziomie od prawie półtora roku, za co w znacznym stopniu odpowiadały zniżki z ostatnich kilku dni. Z fundamentalnego punktu widzenia, wsparcie cenom kawy zapewnia stosunkowo niewielka produkcja kawy w Brazylii (kraju dominującym w produkcji kawy na świecie). Cykl upraw kawy ma dwa lata, co oznacza, że co drugi rok przynosi obfite zbiory, zaś pozostałe lata przynoszą niższą produkcję. I właśnie z sezonem niższej produkcji mamy do czynienia obecnie.