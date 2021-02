Ceny platyny na najwyższych poziomach od II połowy stycznia 2015 roku

Przez ostatnie kilka dni wartość amerykańskiego dolara jednak znacząco spadła, co pozwoliło cenom metali szlachetnych na powrót do zwyżek. Kontrakty na złoto odbiły w górę do okolic 1840 USD za uncję, a srebro odbiło z rejonu 26 USD za uncję do poziomów przekraczających 27 USD za uncję.