Ceny ropy mocno rosną po zwycięstwie Bidena

"Oczekiwania bardziej przewidywalnej i stabilnej administracji Bidena oraz nadzieje na dodatkowy pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki powodują wzrost cen ropy" - mówi cytowany przez PAP Biznes Will Sungchil Yun, starszy analitycy ds. rynku surowców w VI Investment Corp.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw w Nowym Jorku jest wyceniana po ok. 38 dolarów (notowania zwyżkują w poniedziałek o ponad 2 proc.). Natomiast baryłka na giełdzie w Londynie kosztuje w poniedziałek rano ok. 40 dolarów, czyli również ponad 2 proc. więcej.

Choć głosy w wyborach prezydenckich w USA są nadal liczone, to w sobotę przewaga Bidena nad Trumpem w Pensylwanii stała się na tyle wysoka, że amerykańskie agencje informacyjne ogłosiły go zwycięzcą wyborów. Wygranej Bidena nie akceptuje urzędujący prezydent Donald Trump, który twierdzi, że doszło do fałszerstw wyborczych. Jego prawnicy składają pozwy kwestionujące wyniki wyborów w poszczególnych stanach.