Ceny ropy naftowej nie utrzymały się w pobliżu tegorocznego maksimum

Ważne informacje na rynku ropy naftowej pojawiły się dopiero pod koniec dnia w środę. Mowa o raporcie Amerykańskiego Instytutu Paliw (American Petroleum Institute, API), dotyczącym zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Publikacja nastąpiła dzień później niż zazwyczaj ze względu na poniedziałkowe święto Martina Luthera Kinga i zamknięte giełdy w USA tego dnia.

W raporcie API podano, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 2,56 mln baryłek. Był to nieoczekiwany odczyt, ponieważ spodziewano się spadku zapasów o około 300 tysięcy baryłek. Było to także rozczarowanie na tle ostatnich tygodni, bowiem wcześniej mieliśmy do czynienia z trzema z rzędu tygodniowymi zniżkami zapasów ropy w USA.

Wielu inwestorów liczyło na to, że popyt na paliwa w Stanach Zjednoczonych powoli, ale systematycznie zaczyna się odradzać. Świadczyły o tym poprzednie tygodnie, które pokazały spadek zapasów ropy naftowej i większą aktywność rafinerii w USA. Problematyczne pozostawały wysokie zapasy benzyny i destylatów, jednak liczono na to, że i one powoli zaczną spadać.

Ostateczne nastroje na amerykańskim rynku ropy naftowej mogą zależeć od raportu Departamentu Energii. W tym tygodniu pojawi się on dopiero w piątek, czyli dwa dni później niż zazwyczaj. Departament dysponuje dostępem do większej ilości danych, przesyłanych mu obowiązkowo przez firmy z branży naftowej, a to sprawia, że jego odczyty są bardziej wiarygodne. W ostatnich tygodniach dane API były jednak dobrym prognostykiem tego, co zostanie pokazane w raporcie Departamentu Energii.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

