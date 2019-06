Ceny ropy naftowej odbijają po środowej zniżce

Amerykański Departament Energii również tym tygodniu swoją publikacją przyczynił się do tąpnięcia cen ropy . Zapasy surowca za oceanem wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,2 mln baryłek do 485,5 mln baryłek. Oczekiwania rynku po raz kolejny okazały się błędne, gdyż wskazywały na spadek zapasów o 1 mln baryłek. Efekt takiego stanu rzeczy był do przewidzenia - notowana w Nowym Jorku WTI traciła w środę aż 4%.

Oliwy do ognia cały czas dolewa Donald Trump. Słowa amerykańskiego prezydenta chwieją cenami surowców w obawie o pogorszenie stosunków gospodarczych na linii USA-Chiny. Poinformował on bowiem, że nie ma ustalonego terminu powrotu do rozmów handlowych z chińską administracją, co oddala perspektywę ewentualnego ocieplenia stosunków gospodarczych dwóch największych gospodarek świata.