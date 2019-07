Ceny zbóż na globalnych rynkach mocno w dół

Początek sesji na rynkach kukurydzy, pszenicy oraz soi w Stanach Zjednoczonych odznaczał się siłą kupujących za sprawą obaw związanych z warunkami meteorologicznymi na terenach uprawy tych roślin w USA. Zapowiadany jest bowiem okres wysokich temperatur i niewielkich opadów deszczu, a to są informacje, które mogą niekorzystne wpłynąć na uprawiane w Stanach Zjednoczonych zboża i rośliny oleiste.

Jednym z czynników, które sprzyjały spadkom notowań zbóż, były informacje o całkiem niezłej jakości zbóż produkowanych w USA. Departament Rolnictwa USA podał, że 58% kukurydzy, 76% pszenicy oraz 54% soi uprawianej w tym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. W przypadku kukurydzy i soi były to zaskakująco dobre wyniki, natomiast w przypadku pszenicy wynik był rozczarowujący, jednak na tyle duży, aby inwestorzy na niego istotnie nie zareagowali i ugięli się pod presją spadających cen pozostałych zbóż.

Warto zaznaczyć, że notowania kukurydzy oraz soi w Stanach Zjednoczonych dotarły w poniedziałek do okolic tegorocznych maksimów cenowych. To oznacza, że presja spadkowa na ceny tych towarów była tym wyższa, gdyż część inwestorów uznała ten moment za dobrą okazję do odreagowania spadkowego.