Ceny złota sięgają już okolic 2060 USD za uncję

Zwyżki cen złota są napędzane przede wszystkim słabością amerykańskiego dolara. Waluta Stanów Zjednoczonych ma ostatnio wyjątkowo słabą passę. Jeszcze w połowie maja notowania US Dollar Index, czyli kluczowego indeksu amerykańskiego dolara, pozostawały powyżej poziomu 100 pkt. Obecnie znajdują się one w okolicach 92,60 pkt. Amerykański dolar nadal wykazuje dużą słabość, co wynika z perspektyw gospodarki Stanów Zjednoczonych, które nie napawają optymizmem. USA borykają się z drugą falą pandemii, a jej skutki już teraz są na tyle dotkliwe, że kraj ten wprowadza programy stymulacyjne w ogromnym zakresie oraz utrzymuje niskie stopy procentowe. Perspektywy utrzymującej się słabości dolara sprzyjają dalszym wzrostom cen złota.

Wspomniane trudne uwarunkowania gospodarcze napędzają zwyżkę cen złota także z innego powodu. Kruszec ten jest uznawany za ,,bezpieczną przystań" na rynkach finansowych, co sprawia, że inwestorzy skłaniają się do dodawania złota do swojego portfela w okresach niepewności. A z takim okresem mamy do czynienia obecnie.