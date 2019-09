CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

"Jesteśmy w przełomowym momencie rozwoju naszej firmy, mamy za sobą nowe otwarcie i konsekwentnie realizujemy przyjętą niedawno strategię działań. W sierpniu zakomunikowaliśmy najważniejsze dla nas kierunki pracy na najbliższe miesiące. Przy tym wszystkim bardzo zależało nam także na formalnym uregulowaniu sprawy pożyczek, co udało się z sukcesem rozstrzygnąć. Zdecydowaliśmy się spłacić jeszcze we wrześniu br. połowę zadłużenia - czyli dokładnie 3 mln zł. Pozostałą część planujemy oddać w terminie nie dłuższym niż do 31 marca 2022 roku. Chcemy, aby sytuacja w spółce była przejrzysta i zrozumiała zarówno dla inwestorów, jak i pozostałych uczestników rynku" - skomentował prezes Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.