Chcą 50 lat więzienia dla "króla krypto". "Jedno z największych oszustw w historii"

Sam Bankman-Fired powinien trafić do więzienia na okres do 50 lat – taką ocenę przekazali sędziemu prokuratorzy. Śledczy ocenili, że założyciel giełdy kryptowalut FTX "zorganizował jedno z największych oszustw finansowych w historii".

Giełda FTX była "wielkim oszustwem"

Sąd zgodził się z twierdzeniami, że "król krypto" "represjonował dziesiątki tysięcy ludzi", a także ukradł od swoich klientów i inwestorów ponad 8 mld dolarów. Proceder miał trwać do listopada 2022 r., kiedy to upadła giełda FTX .

Obrońcy 32-latka poprosili sąd o nałożenie kary nie większej niż sześć i pół roku . Argumentowali to twierdzeniami, że ich klient jest "bezinteresownym" i "altruistycznym" młodym człowiekiem, który "poświęcił swoje życie filantropii". Podnoszą też, że Sam Bankman-Fried jest osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, więc może być trudno mu się odnaleźć za murami więzienia.

Prokuratorzy odrzucają linię obrony

Prokuratura podkreśliła też, że założyciel FTX "rozumiał zasady, ale zdecydował, że nie mają one do niego zastosowania" i zaangażował się w nieetyczne zachowanie "oparte na zgubnej megalomanii" i "poczuciu wyższości". Ponadto ocenili, że jeżeli oskarżony zostanie zwolniony z więzienia w młodym wieku, to "będzie miał okazję zaangażować się w kolejne oszustwo".