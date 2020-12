Cherrypick Games chce złożyć prospekt emisyjny do KNF w I kw. 2021 r.

"Działalność naszego studia bazuje na tworzeniu innowacyjnych gier mobilnych w modelu free to play. W zakresie produkcji casualowych naszym kluczowym partnerem jest Huuuge Games, z którym w tym roku podpisaliśmy umowę na wydanie autorskiej wersji pasjansa 'Solitaire: Adventure Journey'. W segmencie gier e-sportowych zawarliśmy umowę o współpracy z liderem rynku - platformą Skillz, z którą będziemy się rozwijali - mamy zapewnioną widoczność oraz wsparcie przy rozwoju gier. Docelowo planujemy produkować od 4 do 6 e-sportowych gier rocznie oraz 1-2 casualowe tytuły free to play. Jesteśmy bardzo zadowoleni z aktualnych KPI oraz działania zarówno ze Skillz, jak i Huuuge Games, co, mamy nadzieję, znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.