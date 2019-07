Cherrypick Games ma sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy

"Podjęliśmy działania zmierzające do niezwłocznego odzyskania należności od spółki KuuHuub Oy, która nie wywiązuje się z zawartej umowy. Pomimo, iż spór należy do właściwości sądu arbitrażowego, do którego możemy wystąpić po wyczerpaniu procedury polubownego rozstrzygnięcia sporu, złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem arbitrażu i uzyskaliśmy je. Sąd uznał, że nasze roszczenie jest zasadne. Zdecydowaliśmy się na wykonanie zabezpieczenia do kwoty 300 000 euro, czyli kwoty obecnego zadłużenia KuuHubb Oy wobec Cherrypick Games. W celu realizacji zabezpieczenia, stosownie do wymogów fińskiego prawa złożyliśmy w fińskim organie wykonawczym (Enforcement Office) kaucję zwrotną w wysokości 200.000 euro" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.