Cherrypick Games złożył wniosek do KNF o zawieszenie procedowania prospektu

"Powyższy wniosek został złożony w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2019 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, co spowodowało konieczność dostosowania treści prospektu emisyjnego spółki do postanowień rozporządzenia 2017/1129 i aktów delegowanych wydanych na jego podstawie" - czytamy w komunikacie.