Chiesi Poland przejmuje 100% poznańskiej Smart Pharmy

Spółka od samego początku konsekwentnie zwiększała dochody ze sprzedaży oraz udziały w rynku konkurując skutecznie z dużymi, międzynarodowymi koncernami. Jej sprzedaż - według danych IQVIA - w 2019 r. wyniosła prawie 10 mln zł. Rozwój Smart Pharmy oraz interesujący portfel produktowy - szczególnie w obszarze neonatologii - sprawiły, że spółką zainteresowała się Chiesi Poland - firma należąca do potężnej, międzynarodowej Grupy Chiesi Farmaceutici z siedzibą we włoskiej Parmie, podano.

Jak podano, Smart Pharma została założona w celu opracowywania i komercjalizacji unikatowych produktów szczególnie dla niemowląt i małych dzieci. Pierwszym produktem, który zostały wprowadzony do sprzedaży był Innofer. Zdecydowaną innowacją jest również produkt InnovitumB, który w swoim składzie zawiera tzw. witaminy krwiotwórcze: B6, B9 (kwas foliowy) i B12, które stanowią istotny element profilaktyki niedokrwistości z niedoboru żelaza. W swoim portfolio produktowym spółka posiada również linię probiotyczną Diflos ze szczepem probiotycznym Lactobacillus rhamnosus GG, wyrób medyczny Stick Off do bezbolesnego usuwaniu opatrunków oraz wyrób medyczny Aurimax do profilaktyki i wspomagania leczenia zapalenia ucha.