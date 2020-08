Chillispaces.com chce mieć 24 tys. m2 biur flex na przełomie 2020/2021

"W IV kwartale 2020 i I kwartale 2021 roku otwarte mają zostać cztery kolejne biura serwisowane Chillispaces.com: w Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie i Gdańsku, a portfolio marki urośnie do 11 lokalizacji. Łączna powierzchnia elastycznych przestrzeni oferowanych przez firmę po uruchomieniu nowych biur ma urosnąć o ponad 70% - do 24 000 m2, a liczba dostępnych stanowisk pracy o blisko 80% - do 4000. We wszystkich lokalizacjach znajdzie się około 100 sal konferencyjnych" - czytamy w komunikacie.