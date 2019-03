Chińczycy zainwestują w Brzegu Dolnym. PCC Rokita ma umowę z grupą Shida

Chemiczna grupa PCC Rokita i chińska Shandong Shida Shenghua Chemical Group porozumiały się w sprawie rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie Europy. Mają one zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego.