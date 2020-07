chiny Damian Słomski 1 godzinę temu

Chińska giełda najwyżej od pięciu lat. Inwestorzy szybko zapomnieli o pandemii

Chińscy inwestorzy przestali martwić się koronawirusem. Chętnie pakują pieniądze w giełdę, podbijając notowania największych spółek do poziomów nie widzianych od pięciu lat. Pytanie tylko, czy nie skończy się to podobnie, jak wtedy. A nie był to happy end.

