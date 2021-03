Chińskie wojsko podejrzewa Teslę o szpiegowanie. Elon Musk odpowiada na zarzuty

Baranina na z... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Się obudzili - większość samochodów wyprodukowanych po 2009 roku wysyła (nie)anonimowe informacje telemetryczne do "bazy" - szczególnie pojazdy uważane za luksusowe niemieckich marek. Część z pojazdów ma zainstalowane komponenty zbierające i przetwarzające informacje odnośnie aktywności właściciela i jego przyzwyczajeń, stylu jazdy jak i sekwencje video *oficjalnie w celu rozstrzygania winnych wypadków - nieoficjalnie, sekwencje nie są usuwane przed ich zuploadowaniem. Najnowszy "hit" to "głosowi asystenci" wysyłający do "bazy" treść konwersacji odbywających się w pojeździe - oczywiście podyktowane jest to "bezpieczeństwem" użytkowników, "diagnostyką" i poprawianiem jakości "usług". A ludzie, jak te barany, kupują, bo modne... bo ładna reklama była, bo Julka z Oskarkiem będą zazdrościć...