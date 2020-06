technologie 1 godzinę temu

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

CI Games podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBankiem dotyczący zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji trzech projektów, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka.