chemia 44 minuty temu

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

Do pełnomocnika Ciech Soda Polska, Ciech Cargo oraz Ciech Pianki, spółek zależnych Ciechu, wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku, w których WSA uchylił decyzje dyrektora IAS z dnia 27 sierpnia 2019 roku odnoszące się do zaległości podatkowych spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Na podaną kwotę zobowiązania podatkowego została już wcześniej utworzona rezerwa.