Ciech ma zakontraktowane ok. 50% wolumenu produkcji sody na 2021 rok

"Na rynku panuje duża niepewność co do przyszłości. Uczymy się funkcjonowania w tych warunkach. Na rynku sody dostrzegamy wpływ pandemii, ceny sody znajdują się pod presją" - powiedział Jakubowicz podczas wideokonferencji.

"Naszą ambicją jest pobicie rynku pod względem cen i uplasowanie całego wolumenu produkcji w 2021 roku, z czego mamy już zakontraktowane około 50%, co oznacza, że jesteśmy bardziej zaawansowani niż w poprzednich latach, kiedy kontraktacja nabierała tempa w grudniu i była domykana w styczniu lub lutym" - dodał.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.