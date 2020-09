Ciech miał 4,98 mln zł straty netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

"W drugim kwartale 2020 roku Grupa Ciech wypracowała nieznacznie wyższy znormalizowany wynik EBITDA (z) niż przed rokiem (153 mln zł vs 151 mln zł), jednocześnie notując spadek przychodów o 7% w wyniku załamania aktywności gospodarczej. Szybka reakcja na gospodarcze skutki pandemii koronawirusa oraz skuteczna realizacja inicjatyw podjętych jeszcze przed lockdownem sprawiły, że grupa wypracowała wyższą marżę EBITDA (z), niż przed rokiem, z działalności powtarzalnej (22,1% vs 20,3%)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,47 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16), podała też spółka .

"Tymczasem w przypadku Grupy Ciech wolumen sprzedanej sody kalcynowanej spadł w drugim kwartale o niecałe 14%. Dzięki korzystnym cenom wynegocjowanym w kontraktacji cen sody na rok 2020 oraz szybko podjętym działaniom ograniczającym koszty, efektywność segmentu sodowego (uwzględniającego także produkcję i sprzedaż soli) została utrzymana na wysokim poziomie (29,6%) i to mimo wyraźnie słabszego popytu na sól wynikającego z osłabienia aktywności gospodarczej, szczególnie w segmencie HoReCa (hotele i gastronomia)" - wskazano w komunikacie.

Ciech podkreśla, że jednocześnie coraz większą sprzedaż generuje produkcja sody oczyszczonej z nowej instalacji w Niemczech, uruchomionej rok wcześniej. Aktualnie trwają procesy certyfikacji wyższych gatunków sody oczyszczonej, a docelowy poziom produkcji z nowej instalacji (50 tys. ton rocznie) ma być osiągnięty do końca roku.

"W przypadku warzelni soli pandemia wpłynęła na proces realizacji flagowej inwestycji Ciech, głównie poprzez zamknięcie granic, a także urzędów, co wpłynęło na terminy uzyskania potrzebnych pozwoleń i postęp prac od strony formalnej" - czytamy dalej.

"Ostrożnie oceniamy, że w przypadku biznesu sodowego, solnego i krzemianowego ożywienie przyjmie kształt wydłużonej litery U, a w przypadku pianek widzimy mocne odbicie V-kształtne. Pozostałe biznesy nie odczuwają na chwilę obecną znaczących skutków pandemii. Jednocześnie, w wyniku turbulencji wywołanych lockdownem i spowolnieniem gospodarczym, mamy do czynienia z opóźnieniem realizacji programu inwestycyjnego, ale jego wydłużenie w okresie niepewności rynkowej nie wpływa na cele zapisane w strategii Grupy, a jedynie na termin ich realizacji" - podsumował Jakubowicz.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku:

o wyniki Ciech Żywice Sp. z o.o. za okres bytności w grupie - w związku z planowaną sprzedażą spółki i zawarciem umowy przedwstępnej na sprzedaż 74 677 udziałów Ciech Żywice Sp. z o.o. do spółki Lerg S.A. -działalność prezentowana w segmencie organicznym,

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.