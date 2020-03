Ciech Pianka i Ciech Vitrosilicon ograniczyły produkcję

"Drugi znaczący odbiorca szklistego krzemianu ograniczył w swoim zakładzie produkcję do 40 %. Ograniczenie produkcji przez głównych odbiorców szklistego krzemianu zmusiło Ciech Vitrosilicon S.A. do ograniczenia produkcji o 10%. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno jednoznacznie ocenić czy sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu. W przypadku dalszego obniżenia wielkości produkcji Ciech Vitrosilicon S.A. jest przygotowany do magazynowania produktów" - czytamy dalej.