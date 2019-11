Ciech planuje kolejne rejestracje środków ochrony roślin w Rumunii w 2020 r.

"W Rumunii struktura upraw jest podobna do rynku polskiego, co umożliwia sprawną rejestrację naszych produktów. Całkowita powierzchnia upraw polowych to ponad 9 milionów hektarów, podobnie jak w Polsce. Oprócz pszenicy, rzepaku i kukurydzy, w Rumunii dużą popularnością cieszy się słonecznik. Uzyskaliśmy już rejestrację jednego ważnego produktu w tej uprawie, planowane są kolejne. Klienci w Rumunii oczekują wysokiej jakości produktów, cen dopasowanych do ekonomiki produkcji danych upraw umożliwiających eksport produktów rolnych na konkurencyjne rynki globalne oraz niezawodnej logistyki. Wszystkie te kryteria spełnia Ciech Sarzyna" - powiedział szef biznesu Agro w Grupie Ciech Wojciech Babski, cytowany w komunikacie.