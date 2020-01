Ciech: Sąd zarejestrował wydzielenie BU Żywice z Ciechu Sarzyna

"Podział ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze strategii, tj. stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Podział umożliwia dalsze kroki w ramach rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do BU Żywice" - czytamy w komunikacie.

W następstwie zarejestrowania podziału Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Ciech Żywice z kwoty 55 500 zł do kwoty 3 733 850 zł poprzez utworzenie 73 567 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które to udziały zostały w całości przyznane Ciechowi, podano także.

W październiku 2019 r. zarząd Ciechu podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy Ciech w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.