Ciech uruchamia projekt crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców

Crowdsourcing, czyli proces, w ramach którego organizacja zleca rozwiązanie jakiegoś zadania bardzo szerokiej grupie ludzi w formie otwartego dla wszystkich zainteresowanych wyzwania, to oprócz inwestycji w technologiczne startupy, współpracy z ośrodkami naukowymi i rozwoju własnego centrum badawczo-rozwojowego, jeden z elementów innowacyjnej strategii rozwoju Grupy Ciech .

"W Ciech zależy nam na współpracy z kreatywnie myślącymi naukowcami z całego świata, których pomysły mają potencjał biznesowy. Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy formę naszego zaangażowania do każdego projektu, tak aby zapewnić najlepsze efekty i w efekcie wytyczać nowoczesne standardy w podejściu do innowacji w przemyśle chemicznym. Tym samym chcemy zapewnić Grupie Ciech

Eksperci z Ciech wybiorą najlepsze projekty w oparciu o takie kryteria, jak wykonalność techniczna, ilość zagospodarowanego surowca, czy efektywność biznesowa rozwiązania (najniższy koszt operacyjny w stosunku do potencjalnego zysku). Do 12 sierpnia będzie trwać pierwszy etap konkursu. Po jego zakończeniu, firma wybierze najlepsze pomysły, które przejdą do kolejnego etapu, wymagającego ich doprecyzowania i skonkretyzowania - zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony grantem w wysokości 12 000 euro, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca mogą liczyć na 1 500 euro nagrody, wskazano w materiale.