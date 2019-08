Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

,,Niestety, do czasu pozyskania racjonalnego kosztowo źródła pary, nie widzimy możliwości prowadzenia rentownej działalności biznesowej w Rumunii. Dalsze funkcjonowanie zakładu, którego, po proponowanej ostatniej podwyżce cen, ponad 50 proc. kosztów całkowitych stanowiłaby para technologiczna, miałoby negatywne konsekwencje. Do końca roku uzyskamy niezbędną wiedzę, opartą na twardych biznesowych przesłankach i analizach, która pozwoli nam podjąć kolejne decyzje. Na stole mamy dziś wiele scenariusze wyjścia z tej sytuacji, m.in. opcje pozyskania pary z innego, racjonalnego ekonomicznie źródła. Nie wykluczamy w tym obszarze współpracy z zewnętrznymi partnerami" - zaznaczył Jackiewicz.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.